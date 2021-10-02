Алексей Песошин: «Другого рецепта нет — только вакцинация»

Единственным способом победить эпидемию коронавируса Covid-19 является вакцинация. Об этом напомнил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на совещании в Доме Правительства республики, организованном в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципалитетами.

«Ситуация сложная, темп прироста за последнюю неделю на 2% [увеличился]. <…> Открываются дополнительные койки, продолжают действовать ранее принятые ограничительные меры», — констатировал глава Правительства РТ, открывая совещание.

«Продолжается вакцинация против Covid, но темпы вакцинации крайне низкие. В последний день привито 1340 человек, хотя по потенциальной возможности можно говорить о достижении 40 тыс. [прививок] в день», — обозначил ключевую проблему Алексей Песошин.

Премьер упомянул, что сейчас в Татарстане привиты только 1 084 698 человек, или 44,5% от плана. При этом, по его словам, говорить о нехватке вакцины «просто нет никаких поводов», ее насчитывается 612 тыс. доз. «Все четыре доступных вида вакцины («Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт» — прим. Т-и) есть в наличии», — уточнил он.

«Идут различные разговоры, что надо делать, что нет. Другой таблетки, другого рецепта нет — только вакцинация. Да, есть единичные случаи заболевания после вакцинации, но даже тогда течение болезни проходит на порядок легче, чем у невакцинированных людей», — резюмировал Премьер-министр Татарстана.

Кроме того, Алексей Песошин поручил Роспотребнадзору и правоохранительным органам продолжить рейды для контроля за соблюдением мер по недопущению распространения коронавируса, отмечает пресс-служба Президента РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что недостаточная вакцинация не позволяет снизить заболеваемость Covid-19 в республике.