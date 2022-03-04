Роспотребнадзор объяснил, какие Covid-правила действуют в Татарстане

Соблюдение социальной дистанции остается обязательным – какие Covid-правила все еще действуют в Татарстане, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Вышли новые методические рекомендации, которые касаются особенностей проведения противоэпидемических мероприятий в условиях эпидемического процесса, который как раз вызван штаммом "омикрон"», – рассказала спикер.

Любовь Авдонина подчеркнула, что эти рекомендации действуют в период распространения именно этого штамма.

Все предыдущие рекомендации не отменены, их порядка 50, они действуют во всех сферах деятельности.

«Они не отменяются ни в коем случае. Они действуют на период ухудшения ситуации, на случай, если вруг у нас будет еще рост заболеваемости, новая волна, как ее можно назвать. Новые рекомендации действуют на период циркуляции "омикрона"», – объяснила она.

Заместитель главного санитарного врача добавила, что по нововведению масочный режим сохраняется, правила проведения массовых мероприятий тоже остались без изменений.

«Методические рекомендации носят рекомендательный характер, в части некоторых разъяснений и послаблений. Так вот про дистанцию – это требование санитарных правил: пункт 4.4, где четко прописано, что граждане обязаны соблюдать социальную дистанцию 1,5 - 2 метра. В методических рекомендациях вы этого не нашли, потому что это закреплено в санитарных правилах, норма остается и она обязательная», – подчеркнула Любовь Авдонина.

Кроме этого, соблюдение дистанции прописано и в постановлении Кабинета Министров №208.

Авдонина рассказала, что теперь необязательно проводить трех-четырехкратные текущие уборки и обработки поверхностей. Достаточно проводить дезинфекцию после каждой смены (если режим работы посменный), либо в конце рабочего дня.

«Ушли фильтры для посетителей, но не во всех объектах. Раньше на входе все посетители подвергались термометрии, сейчас обязательными фильтры остаются для сотрудников – все сотрудники всех предприятий и организаций должны проходить через утренний фильтр. А для посетителей термометрия на входе остается только для ряда объектов: гостиницы, санаторно-курортные учреждения и те мероприятия, которые проводятся в массовом масштабе – это выставки, конференции, симпозиумы», – добавила спикер.

В прошлых рекомендациях запрещалось взаимодействие между цехами, отделами в одной организации. Сейчас, по словам Авдониной, эта норма перестала быть обязательной.