Роспотребнадзор рекомендовал ограничить антиковидные меры масками и дезинфекцией

Роспотребнадзор порекомендовал оставить из антиковидных мер только ношение масок в помещениях и усиленную дезинфекцию. Об этом говорится в новых рекомендациях ведомства по лечению Covid-19.

«Указанные рекомендации касаются различных отраслей экономики, актуальны для текущей эпидемиологической ситуации и подготовлены с учетом мнения ученых и опыта других стран», — уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Изменения в рекомендации вносятся из-за особенностей распространения штамма «омикрон» и значительного снижения заболеваемости в России.

Территориальным управлениям Роспотребнадзора поручено держать на контроле борьбу с коронавирусной инфекцией.

Напомним, что ряд регионов страны уже отказался от системы QR-кодов, к примеру в Татарстане она перестала действовать с 21 февраля. Президент республики Рустам Минниханов объяснил, что это связано со снижением заболеваемости и сформированным коллективным иммунитетом.