В Роспотребнадзоре объяснили, какие массовые мероприятия можно проводить в Татарстане

По постановлению Кабинета Министров Татарстана в республике разрешено проведение некоторых массовых мероприятий, их корреспонденту ИА «Татар-информ» перечислили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора в РТ.

«В Республике Татарстан допускается проведение досуговых, зрелищно-развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных мероприятий», – отметили в пресс-службе ведомства.

На открытых площадках одновременно принять участие в мероприятиях могут не более 200 человек, в помещениях, исходя из площади, на 1 человека должно приходиться 4 квадратных метра, но не более 100 человек в одном помещении.

В Татарстане допускается работа театров, кинотеатров, цирков, концертных залов при заполнении зрительного зала не более чем на 70%, проведение официальных физкультурных и спортивных, культурных мероприятий возможно при заполняемости зрителями на 50%, но не более 500 человек. Возможно провести такие мероприятия с заполняемостью зала в 70% при условии вакцинации всех сотрудников и своевременным согласованием с санитарно-противоэпидемической комиссией Кабинета министров РТ за 30 дней до проведения.

«На все остальные массовые мероприятия с участием граждан введён запрет проведения с 28 февраля 2022 года», – добавили в республиканском Роспотребнадзоре.