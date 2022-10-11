Роспотребнадзор не будет включать вопросы о новых регионах России в ЕГЭ 2023 года

Вопросы про новые регионы России не планируется включать в программу Единой государственной аттестации 2023 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Что касается содержания контрольно-измерительных материалов ЕГЭ последующих лет, переход их содержания на оценку требований к результатам обучения обновленного Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования будет осуществлен в соответствии с планом», – рассказали в ведомстве. Там также напомнили, что сроки и этапы введения новых образовательных стандартов устанавливает Минпросвящения РФ.

Российский лидер Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в качестве новых субъектов. Такое решение было принято после референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. Большая часть проголосовавших высказались за присоединение к РФ.