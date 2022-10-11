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Наука и образование
11 октября 2022  16:53

Роспотребнадзор не будет включать вопросы о новых регионах России в ЕГЭ 2023 года

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Вопросы про новые регионы России не планируется включать в программу Единой государственной аттестации 2023 года. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. 

«Что касается содержания контрольно-измерительных материалов ЕГЭ последующих лет,  переход их содержания на оценку требований к результатам обучения обновленного Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования будет осуществлен в соответствии с планом», – рассказали в ведомстве. Там также напомнили, что сроки и этапы введения новых образовательных стандартов устанавливает Минпросвящения РФ. 

Российский лидер Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в качестве новых субъектов. Такое решение было принято после  референдумов, которые прошли в этих регионах 23-27 сентября. Большая часть проголосовавших высказались за присоединение к РФ.

 

 

#егэ #образование #минпросвещение рф
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