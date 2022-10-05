Путин подписал законы о принятии ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в Россию

Президент России Владимир Путин подписал документы о принятии в Россию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и образовании новых субъектов Федерации. Соответствующие законы появились на официальном портале правовой информации.

Основаниями для принятия в РФ являются результаты референдумов, прошедших в регионах в сентябре, предложение глав регионов о принятии в Россию, а в случае Луганской и Донецкой народных республик – декларация о суверенитете от 2014 года и состоявшиеся тогда референдумы.

В документе отмечается, что новые регионы сохранят свои прежние названия.