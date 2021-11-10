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Здоровье
10 ноября 2021  09:40
Эвелина Киселёва

Роспотребнадзор начал проверять, отстранили ли от работы непривитых татарстанцев

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Роспотребнадзор начал проверять, отстранили ли от работы непривитых татарстанцев
Фото: архив ИА «Татар-информ», Михаил Захаров

В Татарстане начались проверки выполнения постановления об обязательной вакцинации против коронавируса Covid-19 некоторых категорий граждан. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по республике.

«Управление Роспотребнадзора по РТ начало проверки во исполнение постановления главного санитарного врача [Татарстана]», — отметили в ведомстве.

Срок выполнения постановления об обязательной вакцинации против коронавируса для отдельных категорий граждан уже прошел. Согласно этому документу, подлежащие вакцинации сотрудники до 9 ноября должны были получить хотя бы первую прививку, а к 7 декабря их должны вакцинировать второй дозой препарата. Непривитых от новой коронавирусной инфекции работодатели должны отстранить от работы.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, какие отрасли подпадают под обязательную вакцинацию.

#массовая вакцинация #Коронавирус #вакцинация
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