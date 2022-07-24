Роспотребнадзор: На всей территории страны есть возможность тестирования на оспу обезьян

Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для противодействия инфекции оспы обезьян. В числе прочего, на российской границе усилен санитарно-карантинный контроль, а медицинский персонал знает о порядке действий при выявлении людей с подозрением на эту болезнь, заявили в ведомстве.

На всей территории страны есть возможность оперативного тестирования на оспу обезьян, а научный центр «Вектор» уже подал заявку на регистрацию современной противооспенной вакцины, сообщил Роспотребнадзор в своем телеграм-канале. При этом в ведомстве подчеркнули, что в России по-прежнему нет необходимости в ведении дополнительных противоэпидемических мер из-за этого заболевания.

Напомним, сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия предоставит Египту тест-системы для выявления оспы обезьян. ВОЗ ранее признала вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения.



