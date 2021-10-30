Роспотребнадзор: Для выполнения плана в Татарстане необходимо привить еще миллион человек

На сегодняшний день в Татарстане вакцинацию от коронавируса прошла половина взрослого населения. Всего по плану необходимо привить около 2,4 млн человек. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

«На сегодня в республике привито лишь половина взрослого населения. До достижения 80-процентного охвата нам надо привить еще почти миллион человек. И если нам удастся сохранить темп вакцинации в 30 тыс. прививок в день, то к декабрю мы успешно справимся с этой задачей», — сказала докладчик.

Патяшина напомнила, что с 11 октября в республике введена обязательная вакцинация определенных категорий граждан.

«Непривитые и не переболевшие Covid-19 в течение последних шести месяцев уже 9 ноября должны быть отстранены от работы, за исключением лиц, имеющих оформленные медицинские отводы», — подчеркнула руководитель Роспотребнадзора.

Она отметила, что эпидситуация в октябре в Татарстане остается крайне напряженной. Напомним, 30 октября в республике и в других российских регионах начинаются нерабочие дни, введеные Президентом России Владимиром Путиным для предотвращения распространения Covid-19.