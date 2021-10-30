Патяшина: Число заболевших Covid-19 татарстанцев в октябре выросло более чем в два раза

Фото: пресс-служба Президента РТ

Эпидситуация в октябре в Татарстане остается крайне напряженной. Количество заболевших по сравнению с сентябрем увеличилось более чем в два раза и составило более 3,5 тыс. за месяц. Об этом на совещании в Доме Правительства РТ заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

«В октябре этого года заболевших в три раза больше, чем в октябре прошлого года. Это связано преимущественно с циркуляцией в республике и в целом по стране индийского штамма, который в 2,5 раза более заразный по сравнению с британским штаммом», — доложила глава управления.

Она отметила, что ухудшение эпидобстановки потребовало дополнительных антиковидных мер и введения обязательной вакцинации некоторых категорий граждан.

«Это способствовало значительному увеличению охвата прививками. Если за первую неделю октября против Covid-19 было привито более 27 тыс. человек, то за четвертую неделю — в семь раз больше», — сообщила Марина Патяшина.

При этом, отметила руководитель Роспотребнадзора, все еще недостаточными остаются темпы вакцинации среди пожилых. Патяшина призвала Минздрав РТ обратить внимание на это и активнее прививать граждан старше 60 лет на дому.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами провел Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.