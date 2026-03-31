Общество 31 марта 2026 15:56

Роспотребнадзор берет пробы воздуха в жилых районах после пожара на «Нижнекамскнефтехиме»

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан проводят мониторинг воздуха в жилых кварталах после пожара на предприятии «Нижнекамскнефтехим». Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Управлением Роспотребнадзора организован отбор проб атмосферного воздуха на территории жилой застройки с учетом направления ветра. О результатах будет сообщено по мере их готовности», – рассказали агентству.

Также и специалисты Минэкологии РТ проводят мониторинг состояния воздуха, сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

«Профильное министерство оперативно приступило к работе в части состояния воздуха. Также по поручению (Раиса РТ – прим. Т-и) Рустама Минниханова оперативная информация по ситуации в этом вопросе докладывается ему», – сообщила Галимова.

Напомним, что на территории «Нижнекамскнефтехима» произошло возгорание. Сообщается о более чем 50 пострадавших, а также об одном погибшем. Медики в городе переведены в состояние повышенной готовности.

