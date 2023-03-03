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Рособрнадзор ответил на вопрос о возможной отмене ЕГЭ из-за выхода из Болонской системы
Вопрос об отмене Единого государственного экзамена в России в связи с выходом из Болонской системы не обсуждается. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости
«Речь шла о высшем образовании, изменениях в системе высшего образования. Все привыкли путать Болонскую систему с Единым государственным экзаменом», — подчеркнул Музаев. При этом он напомнил, что ЕГЭ никогда не был элементом Болонской системы.
Ранее Президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному Собранию 21 февраля предложил вернуться к традиционной системе высшего образования и поручил Правительству тщательно продумать все поправки в законодательство, чтобы переход был плавным и планомерным.
Министр науки и образования РФ Валерий Фальков позднее сообщил, что вузы совместно с Минобрнауки в ближайшее время подготовят соответствующие образовательные программы. Из Болонской системы все российские вузы исключили в июне прошлого года.
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