Вузы России подготовят новые образовательные программы сроком на 4-6 лет

Под контролем Минобрнауки российские вузы в ближайшее время разработают новые образовательные программы на 4-6 лет и представят их для оценки экспертному сообществу. Такой подход позволит обеспечить качественное высшее образование выпускникам российских школ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы понимаем, что пресловутая Болонская система больше не справляется с задачами ускоренного технологического развития и модернизации экономики России, а значит не отвечает интересам нашей страны», – заметил министр науки и образования РФ Валерий Фальков.

Он напомнил, что на сегодняшний день поступить бесплатно в магистратуру могут только выпускники бакалавриата, а у студентов, окончивших специалитет, такой возможности нет.

«В новой системе все, кто получил базовое высшее образование, смогут поступать в магистратуру или ординатуру на конкурсных началах. Таким образом, мы предоставим равные возможности получения углубленной профессиональной или научной подготовки для всех студентов», – объяснил министр.

Фальков отметил, что Президент России Владимир Путин в своем Послании к Федеральному Собранию 21 февраля предложил вернуться к традиционной системе образования, расчитанной на 4-6 лет, и поручил Правительству тщательно продумать все поправки в законодательство, чтобы переход был плавным и планомерным. Фальков уточнил, что студентам, которые уже проходят обучение, предоставят возможность получить образование по той программе, на которую они поступили.