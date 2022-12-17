Роскосмос рассказал об обстановке на корабле «Союз МС-22»

В настоящее время безопасности и комфорту экипажа корабля «Союз МС-22» ничего не угржает. Они делают уборку, затем до понедельника их ожидают выходные, рассказывает Роскосмос.

«Сегодня экипаж на станции занят хозяйственно бытовой деятельностью: космонавты делают плановую уборку, после обеда Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина вступят в заслуженные выходные, которые продлятся до утра понедельника», – говорится в телеграм-канале госкорпорации.

В сообщении подчеркивается, что температура на корабле варьируется в пределах 28–30 градусов и не выходит за пределы нормы.

Напомним, что 15 декабря на Международной космической станции произошла разгерметизация внешнего контура внешнего контура системы обеспечения теплового режима. Экипаж не пострадал. Из-за утечки оказались приостановлены выходы космонавтов в открытый космос. В Роскосмосе заметили, что причиной происшествия могло стать попадание микрометеорита в радиатор.

Позднее СМИ сообщали, что температура на «Союзе» поднялась до +50 градусов, однако в Роскосмосе это назвали фейком.