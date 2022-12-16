Роскосмос назвал ложной информацию о повышении температуры в «Союзе МС-22» до 50 градусов

Температура на пристыкованном к Международной космической станции корабле «Союз МС-22», где накануне произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения, равняется +30 градусам Цельсия. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос» в Telegram-канале.

Ранее РИА Новости, сославшись на собственный источник, рассказало о повышении температуры на борту «Союза МС-22» до +50 градусов. Агентство отметило, что космонавты работают над ее снижением.

В Роскосмосе подчеркнули, что информация о таком сильном повышении температуры в жилом объеме корабля «не соответствует действительности». Последствия инцидента в госкорпорации охарактеризовали как «незначительное изменение температурного режима».

Случившееся в Роскосмосе сочли некритичным «для работы техники и комфорта экипажа станции, в том числе и по докладам самого экипажа» и не представляющим «угрозы для жизни и здоровья космонавтов».

«В настоящее время разрабатываются различные варианты парирования возникшей ситуации, продолжая анализ поступающих с борта МКС данных, в том числе фото- и видеофиксации», — подчеркнули в госкорпорации, добавив, что необходимый температурный режим на «Союзе МС-22» поддерживается средствами российского сегмента МКС.

Вчера, 15 декабря, на Международной космической станции произошла разгерметизация внешнего контура внешнего контура системы обеспечения теплового режима корабля «Союз МС-22». Экипаж не пострадал. Из-за утечки оказались приостановлены выходы космонавтов в открытый космос. В Роскосмосе заметили, что причиной происшествия могло стать попадание микрометеорита в радиатор.