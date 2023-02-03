Роскосмос: Поврежденный «Союз МС-22» вернется на Землю в марте в беспилотном режиме

Поврежденный космический корабль «Союз МС-22» в марте вернется с Международной космической станции на Землю в беспилотном режиме. Об этом сообщается в Telegram-канале Роскосмоса.

«Корабль „Союз МС-22“ вернется домой в марте 2023. На борту не будет космонавтов, но беспилотный „Союз“ доставит на Землю грузы и научное оборудование <…>», — отмечается в сообщении.

Находящиеся на МКС российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина подготовили корабль к отправке.

Ранее Роскосмос рассказал, что 20 февраля к МКС отправится «Союз МС-23», полет которого изначально был запланирован на 16 марта. Корабль полетит в беспилотном режиме, чтобы забрать со станции российско-американский экипаж «Союза МС-22»: россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, а также астронавта NASA Франциско Рубио. Их корабль спустят на Землю без пассажиров.

Еще 15 декабря на космическом судне произошла разгерметизация внешнего контура системы охлаждения. В результате из него вытек весь хладагент. По словам генерального директора Роскосмоса Юрия Борисова, пробил отверстие в системе охлаждения спорадический метеороид.