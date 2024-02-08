Роскосмос показал спутниковый снимок циклона «Ольга», надвигающегося на Татарстан

Фото: t.me/roscosmos_gk/

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала в своем Telegram-канале сделанный спутником снимок обрушившегося на Центральную Россию накануне циклона «Ольга».

«На спутниковом снимке „Метеора-М“ — циклон „Ольга“. Он образовался на юге Гренландии и движется в сторону Поволжья», — отмечает пресс-служба Роскосмоса.

На момент, когда был сделан снимок, снеговые облака еще не достигли территории Татарстана, хотя уже добрался до Москвы, Воронежа и Волгограда.

К выходным в столице страны должно выпасть до четверти месячной нормы осадков. На трассе М4 «Дон» в подмосковном городе Ступино во время снегопада столкнулись 29 автомобилей — в результате один человек погиб и еще семь пострадали.

Как сообщал «Татар-информ», сегодня в Татарстане ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега — выпадет до 6 миллиметров за сутки. Разыграются метели и будет дуть сильный юго-западный ветер (днем — порывами до 20 м/с).

На дорогах образуется гололедица и снежные заносы. ГЖД уже перешла на усиленный режим работы из-за надвигающегося циклона.