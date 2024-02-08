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В Татарстане ожидается мокрый снег и температура до -1 градуса
Сегодня в Татарстане пройдут осадки в виде снега и мокрого снега – выпадет до 6 мм за сутки. Об этом передает пресс-служба Гидрометцентра РТ.
Ветер южный, юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду, днем местами порывы будут достигать 20 метров в секунду. После понижения до -20 градусов при прояснениях ночью к утру столбик термометра будет показывать от -7 до -12 градусов. Максимальная температура воздуха днем ожидает от -1 до -6 градусов.
Синоптики предупредили о гололедице, снежных заносах на дороге.
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