ГЖД перешла на усиленный режим работы из-за надвигающегося циклона «Ольга»

Горьковская железная дорога перешла на усиленный режим работы из-за циклона «Ольга», надвигающегося на регионы Поволжья. Для уборки и вывоза снега ежедневно задействовано 109 единиц спецтехники, привлечены дополнительные работники, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

«Специализированная техника в зимний период 2023–2024 годов совершила более 8 тыс. рейсов и очистила суммарно почти 40 тыс. км пути. С начала зимнего сезона уже убрали и вывезли около 2,8 млн куб. метров снега. Продолжаем работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности движения поездов», – сказал начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.

Усилен также контроль за очисткой пассажирских платформ, пешеходных мостов и тоннелей от снега и наледи. Железнодорожники ежедневно очищают территории вокзалов и станций ото льда, посыпают платформы песком и реагентами.

Для обеспечения комфортных условий перевозки пассажиров проводится комплексное техническое обслуживание пригородного подвижного состава и вагонов поездов дальнего следования.