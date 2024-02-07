Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
ГЖД перешла на усиленный режим работы из-за надвигающегося циклона «Ольга»
Горьковская железная дорога перешла на усиленный режим работы из-за циклона «Ольга», надвигающегося на регионы Поволжья. Для уборки и вывоза снега ежедневно задействовано 109 единиц спецтехники, привлечены дополнительные работники, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.
«Специализированная техника в зимний период 2023–2024 годов совершила более 8 тыс. рейсов и очистила суммарно почти 40 тыс. км пути. С начала зимнего сезона уже убрали и вывезли около 2,8 млн куб. метров снега. Продолжаем работать в усиленном режиме для обеспечения безопасности движения поездов», – сказал начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.
Усилен также контроль за очисткой пассажирских платформ, пешеходных мостов и тоннелей от снега и наледи. Железнодорожники ежедневно очищают территории вокзалов и станций ото льда, посыпают платформы песком и реагентами.
Для обеспечения комфортных условий перевозки пассажиров проводится комплексное техническое обслуживание пригородного подвижного состава и вагонов поездов дальнего следования.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»