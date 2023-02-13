«Роскосмос» показал дыру от метеорита в корабле «Союз МС-22»

«Роскосмос» показал, как выгладит нарушение обшивки корабля «Союз МС-22» с разгерметизированной системой охлаждения. В своем телеграм-канале госкорпорация выложила фотографию, сделанную с помощью манипулятора американского сегмента Международной космической станции.

«На снимках, прикрепленных выше, — нарушение внешней обшивки «Союза МС-22». Наличие этого отверстия доказывает причину произошедшего — внешнее повреждение», – подписал фото «Роскосомс».

По данным корпорации, сейчас по делу другого корабля, «Прогресса МС-21», работает комиссия. Запуск корабля отложен на март, пока не будет определена причина нештатной ситуации – предварительно, на март. Подчеркивается, что жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.

Напомним, 11 февраля стало известно, что контур «Прогресса МС-21» разгерметизирован из-за утечки теплоносителя. Причем ситуация оказалась похожа на то, что произошло с «Союзом МС-22» в середине декабря. Тогда также произошла разгерметизация корабля, основной причиной которой стало попадание микрометеорита или космического мусора.