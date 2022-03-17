Роскомнадзор заявил, что не имеет отношения к сбоям в работе WhatsApp

Возможные сбои в работе мессенджера WhatsApp у российских пользователей не связаны с ограничениями со стороны Роскомнадзора, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Работа мессенджера WhatsApp на территории России не ограничивается. Роскомнадзор не связывает сбои в работе сервиса с ограничениями других ресурсов Meta Platforms (Facebook и Instagram)», – сказано в сообщении.

Ранее Генпрокуратура потребовала признать Meta Platforms Inc. экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории России из-за того, что компания разрешила в своих соцсетях действия, направленные «на разжигание ненависти и вражды к гражданам РФ».

По этой причине Роскомнадзор ограничил доступ россиян к Instagram с 14 марта.

Однако в правоохранительных органах заявили о том, что эти санкции не коснутся WhatsApp, так как он не являтся информационной площадкой.

Отмечается, что неполадки в работе мессенджера сегодня наблюдаются и в других странах и могут быть связаны с массовым сбоем сервисов Meta, аналогичным тому, который произошел в начале октября 2021 года. Тогда компания взяла на себя всю ответственность за причиненные пользователям неудобства.