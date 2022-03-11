WhatsApp не коснутся меры, которые могут ввести в России против компании Meta

Возможные санкции против компании Meta, которые могут ввести в России, не будут касаться WhatsApp, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Собеседник агентства отметил, что в этом мессенджере не размещают информацию, поэтому блокировка ему не грозит.

«Мессенджер WhatsApp меры трогать не будут. Так как это средство коммуникации, а не источник размещения», – приводятся его слова.

Ранее Генпрокуратура РФ направила в Роскомнадзор требование об ограничении доступа к соцсетям Instagram и Facebook.

На фоне спецоперации, которую Россия проводит на Украине, в Instagram начали распространять призывы к насилию в отношении русского народа и к участию в массовых беспорядках.