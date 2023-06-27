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Политика 27 июня 2023 20:45

Лукашенко подтвердил, что Пригожин находится в Беларуси

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится в республике. Об этом пишет «Белта».

«Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их счет», – заявил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

Он отметил, что гарантии безопасности, как Президент России Владимир Путин вчера пообещал, были предоставлены.

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