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Лукашенко подтвердил, что Пригожин находится в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится в республике. Об этом пишет «Белта».
«Да, действительно, он сегодня в Беларуси. Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем. Естественно, за их счет», – заявил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.
Он отметил, что гарантии безопасности, как Президент России Владимир Путин вчера пообещал, были предоставлены.
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