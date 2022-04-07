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Ру Тат
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Общество
7 апреля 2022  13:12

Роскомнадзор временно запретил рекламу Google и его информационных ресурсов

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Роскомнадзор временно запретил рекламу корпорации Google LLC и ее информационных ресурсов (включая социальную сеть YouTube), а также обязал поисковики информировать пользователей о нарушении компанией российского законодательства. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что с апреля 2020 года было выявлено около 60 случаев, в которых происходила «дискриминация видеохостингом YouTube контента российских СМИ, государственных, общественных и спортивных организаций и деятелей». Речь идет о блокировке аккаунтов или контента таких медиа, как Russia Today, «Россия 24», Sputnik, «Звезда», РБК, НТВ и ряда других.

Кроме того, по мнению Роскомнадзора, «видеохостинг YouTube стал одной из ключевых площадок, распространяющих фейки о ходе специальной военной операции на территории Украины, дискредитирующие Вооруженные силы Российской Федерации».

«Меры понуждения информирующего и экономического характера» должны будут действовать до полного устранения нарушений российского законодательства.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили операцию и начали ужесточать санкции против России. 

Позднее Роскомнадзор потребовал от российских СМИ при освещении специальной операции пользоваться информацией только из российских официальных источников. Затем Путин подписал закон о наказании до 15 лет лишения свободы за недостоверную информацию о действиях ВС РФ.

#роскомнадзор #google
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