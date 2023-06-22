Роскомнадзор не нашел оснований для разблокировки Twitter в России

Оснований для разблокировки Twitter на территории России по-прежнему нет, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскомнадзора. Ведомство прокомментировало заявление владельца социальной сети, американского бизнесмена Илона Маска.

Ранее после встречи с Премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Йорке миллиардер заявил, что компания Twitter обязана подчиняться законам той страны, где работает.

Доступ к Twitter в России ограничили по решению Генпрокуратуры с 24 февраля 2022 года. В апреле этого года депутат Госдумы Антон Горелкин призвал разблокировать эту соцсеть и сделать удобной платформой для разъяснения российской политической позиции.

Напомним, аккаунт Илона Маска был признан самым популярным в Twitter, обогнав профиль экс-Президента США Барака Обамы. Там американский предприниматель нередко высказывает свое независимое мнение о политической и экономической ситуации в мире, которое нередко противоречит курсу США. Просмотры в его профиле начали активно расти после того, как бизнесмен приобрел социальную сеть. Сделка на 44 млрд долларов была закрыта в конце октября 2022 года.