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Ру Тат
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Экономика
28 октября 2022  19:34

«Птица на свободе»: Илон Маск возглавил фирму Twitter

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Американский предприниматель Илон Маск спустя несколько месяцев разбирательств с руководством Twitter возглавил компанию. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг сделка была закрыта. Миллиардер приобрел фирму за 44 млрд долларов. 

Отмечается, что, скорее всего, он будет занимать пост гендиректора Twitter временно. Маск намерен превратить непубличную компанию в частную, сократить 75% сотрудников и дать интернет-пользователям возможность «в здоровой» манере обсуждать самые разные вопросы.

В своих соцсетях предприниматель написал: «Птица на свободе».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что бизнесмен намерен 28 октября закрыть сделку по покупке сети микроблогов. 

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