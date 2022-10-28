«Птица на свободе»: Илон Маск возглавил фирму Twitter

Американский предприниматель Илон Маск спустя несколько месяцев разбирательств с руководством Twitter возглавил компанию. Об этом сообщает ТАСС.

В четверг сделка была закрыта. Миллиардер приобрел фирму за 44 млрд долларов.

Отмечается, что, скорее всего, он будет занимать пост гендиректора Twitter временно. Маск намерен превратить непубличную компанию в частную, сократить 75% сотрудников и дать интернет-пользователям возможность «в здоровой» манере обсуждать самые разные вопросы.

В своих соцсетях предприниматель написал: «Птица на свободе».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что бизнесмен намерен 28 октября закрыть сделку по покупке сети микроблогов.