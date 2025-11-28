Роскомнадзор анонсировал дальнейшее ограничение работы WhatsApp

На работу в России мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) постепенно будут накладываться дальнейшие ограничения. Он может быть даже полностью заблокирован, если не начнет выполнять требования российского законодательства. Об этом заявили в Роскомнадзоре, пишет газета «Ведомости».

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров. Рекомендуем переходить на национальные сервисы. Введение ограничений в отношении WhatsApp будет продолжено», – проинформировали в надзорном ведомстве.

В РКН также заметили, что, по их данным, злоумышленники используют WhatsApp для организации террористических актов, вербовки граждан, совершения мошеннических преступлений и реализации других обманных схем. При этом мессенджер не начал выполнять требования законодательства после «деградации звонков» в августе, добавили в Роскомнадзоре.

Издание отмечает также, что сегодня в Москве были зафиксированы сбои в работе приложения WhatsApp. Некоторые пользователи мессенджера не могли отправить сообщения с использованием Wi-Fi или мобильного интернета – независимо от оператора связи.

Заместитель главы Минцифры РФ Олег Качанов в письме государственным организациям от 11 ноября посоветовал получателям до 1 января 2026 года перейти на национальный мессенджер MAX или другие отечественные коммуникационные сервисы. У сотрудников бюджетных и подведомственных организаций на это будет еще месяц – до 1 февраля.

Ранее член Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что блокировка мессенджера WhatsApp является вопросом времени.