Депутат Госдумы Немкин заявил, что блокировка WhatsApp* является вопросом времени

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что блокировка мессенджера WhatsApp* является вопросом времени. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«WhatsApp принадлежит Meta – экстремистской организации, запрещенной в России. Она годами игнорирует требования российских регуляторов, отказалась работать по нашим законам, не пожелала локализовать данные граждан. Хотя времени у нее было более чем достаточно», – пояснил он.

При этом, Немкин отметил крайне низкую защиту от мошенников в мессенджере. По его данным, число кибератак через WhatsApp увеличилось в 3,5 раза в 2025 году, при этом компания-оператор приложения даже не пытается это исправлять.

«Давайте честно: когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам, то его блокировка – лишь вопрос времени», – считает Немкин.

* принадлежит экстремистской компании Meta, запрещенной в России.