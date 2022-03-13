Роскомнадзор объяснил блокировку Instagram заботой о психике россиян

Блокировка социальной сети Instagram необходима для защиты психологического здоровья граждан России, в первую очередь детей и подростков. Это следует из письма Роскомнадзора, которое разослал своим пользователям портал госуслуг.

«Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в Сети», — утверждается в заявлении ведомства.

При этом в Роскомнадзоре выразили надежду, что пользователи смогут быстро перейти на отечественные «конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и Одноклассники».