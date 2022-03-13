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Ру Тат
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Технологии
13 марта 2022  00:46

Роскомнадзор объяснил блокировку Instagram заботой о психике россиян

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Блокировка социальной сети Instagram необходима для защиты психологического здоровья граждан России, в первую очередь детей и подростков. Это следует из письма Роскомнадзора, которое разослал своим пользователям портал госуслуг.

«Нам необходимо обеспечить психологическое здоровье граждан, в первую очередь детей и подростков, защитить их от травли и оскорблений в Сети», — утверждается в заявлении ведомства.

При этом в Роскомнадзоре выразили надежду, что пользователи смогут быстро перейти на отечественные «конкурентоспособные интернет-платформы, в том числе соцсети VK и Одноклассники».

#роскомнадзор
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