Глава Instagram Адам Моззери считает блокировку соцсети в РФ 14 марта неправильной

Неправильным решением назвал глава Instagram Адам Моззери блокировку соцсети в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркивает, что это решение отрежет 80 миллионов россиян от остального мира и от друг друга, так как 80 % людей подписаны на аккаунты вне страны.

«В понедельник Instagram заблокируют в России. Это решение отрежет 80 миллионов в России друг от друга и от остального мира, ведь примерно 80% людей в России подписаны на аккаунты вне страны. Это неправильно», — написал Моззери на своей странице в Twitter.

Ранее по требованию Генеральной прокуратуры России РКН ограничил доступ к соцсети Instagram на территории страны из-за призывов к насилию в отношении россиян. Позднее Роскомнадзор уточнил, что ограничит доступ к Instagram с 14 марта.

