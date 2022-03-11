Роскомнадзор ограничит доступ к Instagram с 14 марта

С полуночи 14 марта в России будет ограничен доступ к Instagram. Такое решение было принято Роскомнадзором.

Ранее Генпрокуратура обратилась в РКН с просьбой ограничить доступ к соцсети из-за распространения призывов к насилию и антироссийского контента, фактически одобренного к публикации Meta Platforms Inc., которой принадлежит площадка.

«Поскольку для активных пользователей Instagram потребуется время для переноса своих фото- и видеоматериалов в другие социальные сети, уведомления своих контактов и подписчиков, Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта», — отмечается в сообщении.

Таким образом, у россиян имеется 48 часов, чтобы завершить переход на другие онлайн-платформы.

Сама компания Meta в России может быть признана экстремистской.