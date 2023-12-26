Росфинмониторинг объяснил включение Бориса Акунина* в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг не принимает самостоятельных решений о расширении перечня лиц, причастных к террористической или экстремистской деятельности, а лишь реагирует на действия органов следствия или вердикты судов. Об этом в интервью РБК заявил заместитель руководителя службы финансовой разведки Герман Негляд, комментируя включение в список террористов и экстремистов писателя Бориса Акунина*.

Росфинмониторинг внес Акунина* под его настоящим именем (Григорий Чхартишвили) в соответствующий реестр 18 декабря. В тот же день стало известно, что против него возбуждено уголовное дело по двум статьям: об оправдании терроризма и о дискредитации Вооруженных сил РФ.

«Мы формируем этот перечень на основании процессуальных решений, которые принимают следственные или судебные органы. <…> Мы не можем не внести, не можем сами внести, мы список просто формируем согласно закону», — подчеркнул замглавы Росфинмониторинга, охарактеризовав действующий механизм как «абсолютно законный и прозрачный».

«И я тоже в свое время читал „Фандорина“ (цикл романов Бориса Акунина* о приключениях сыщика Эраста Фандорина — прим. Т-и). Но это ничего не значит — закон суров, но это закон, как говорили древние. Если он хороший писатель и журналист, то это не значит, что если такое лицо совершает преступление, то оно должно быть освобождено от ответственности», — поделился личной оценкой ситуации Негляд.

Включение гражданина в перечень Росфинмониторинга ведет к блокировке его банковских счетов и карт. Тем не менее он может продолжать получать некоторые выплаты — речь идет о сумме до 10 тыс. рублей в месяц на фигуранта списка и на каждого из членов его семьи.

Дело против Бориса Акунина* возбудили после того, как пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали записи двух разговоров с писателем, которые они вели от имени Президента Украины Владимира Зеленского и бывшего министра культуры этой страны Александра Ткаченко.

Издательство АСТ еще 15 декабря объявило о приостановке распространения книг Акунина*. Продажи также приостановили объединенная розничная сеть магазинов «Читай-город — Буквоед» и магазин электронных книг «Литрес», которые контролирует президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. Снял книги писателя с продажи и маркетплейс Wildberries.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.