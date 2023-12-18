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Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов
Писателя Бориса* Акунина (Чхартишвили Георгия Шалвовича) Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что в недавнем выпуске «Шоу Вована и Лексуса» Акунин* заявлял, что с пониманием относится к концепции «хороший русский — мёртвый русский», убежден, что атаки, которые Киев предпринимает с использованием БПЛА на города России и Крымский мост, необходимы, а также призывает к разделению РФ на конфедерации.
Ранее в издательстве АСТ сообщили, что книги российских писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова** (признан в РФ иноагентом) не будут выпускаться до правовой оценки их политических высказываний.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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