Бориса Акунина* внесли в перечень террористов и экстремистов

Писателя Бориса* Акунина (Чхартишвили Георгия Шалвовича) Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в недавнем выпуске «Шоу Вована и Лексуса» Акунин* заявлял, что с пониманием относится к концепции «хороший русский — мёртвый русский», убежден, что атаки, которые Киев предпринимает с использованием БПЛА на города России и Крымский мост, необходимы, а также призывает к разделению РФ на конфедерации.

Ранее в издательстве АСТ сообщили, что книги российских писателей Бориса Акунина* и Дмитрия Быкова** (признан в РФ иноагентом) не будут выпускаться до правовой оценки их политических высказываний.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.