news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 18 декабря 2023 17:36

На Бориса Акунина* возбуждено уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Скопировать ссылку

На писателя Бориса Акунина возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, уголовное дело возбудили за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ на прошлой неделе. Писатель будет объявлен в розыск.

Ранее мы сообщали, что писателя Бориса Акунина* (Чхартишвили Георгия Шалвовича) Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

#экстремизм и терроризм
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100