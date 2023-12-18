На Бориса Акунина* возбуждено уголовное дело о дискредитации ВС РФ

На писателя Бориса Акунина возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, уголовное дело возбудили за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ на прошлой неделе. Писатель будет объявлен в розыск.

Ранее мы сообщали, что писателя Бориса Акунина* (Чхартишвили Георгия Шалвовича) Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.