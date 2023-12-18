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На Бориса Акунина* возбуждено уголовное дело о дискредитации ВС РФ
На писателя Бориса Акунина возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации, сообщает РИА Новости.
По данным агентства, уголовное дело возбудили за публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ на прошлой неделе. Писатель будет объявлен в розыск.
Ранее мы сообщали, что писателя Бориса Акунина* (Чхартишвили Георгия Шалвовича) Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
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