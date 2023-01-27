«Росэнергоатом» назвал цель фейка МАГАТЭ о взрывах рядом с Запорожской АЭС

Международное агентство по атомной энергии накануне опубликовало ложную информацию о взрывах вблизи Запорожской АЭС. Цель фейка — отвлечь внимание от данных Службы внешней разведки РФ о боеприпасах, размещенных на украинских станциях. Об этом со ссылкой на советника гендиректора «Росэнергоатома» Рената Карчуу сообщает ТАСС.

По его словам, ложные сведения МАГАТЭ подтверждают, что «СВР попала в точку». «Раз это так, то нужно максимально отвлечь внимание общественности от атомных станций, находящихся на территории, подконтрольной Украине, и переключить максимально внимание на Запорожскую АЭС», — заметил он в эфире «Соловьев Live».

Напомним, что накануне ночью эксперты агентства сообщили о серии мощных взрывов в районе станции. Позднее информацию опроверг «Росэнергоатом».