В МАГАТЭ сообщили о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС

В районе Запорожской АЭС прогремело несколько мощных взрывов. Об этом со ссылкой на экспертов МАГАТЭ сообщает ТАСС.

«Эксперты Международного агентства по атомной энергии, присутствовавшие на Запорожской атомной электростанции на Украине, сообщают, что за пределами объекта произошли мощные взрывы, свидетельствующие о военных действиях вблизи объекта, расположенного на линии фронта продолжающегося конфликта», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте международного агентства.

По данным экспертов, восемь взрывов прозвучали накануне в около 10.00 по местному времени, однако сегодня их было еще больше.