news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
26 января 2023  22:28

В МАГАТЭ сообщили о мощных взрывах в районе Запорожской АЭС

news_top_970_100

В районе Запорожской АЭС прогремело несколько мощных взрывов. Об этом со ссылкой на экспертов МАГАТЭ сообщает ТАСС. 

«Эксперты Международного агентства по атомной энергии, присутствовавшие на Запорожской атомной электростанции на Украине, сообщают, что за пределами объекта произошли мощные взрывы, свидетельствующие о военных действиях вблизи объекта, расположенного на линии фронта продолжающегося конфликта», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте международного агентства.

По данным экспертов, восемь взрывов прозвучали накануне в около 10.00 по местному времени, однако сегодня их было еще больше. 

#аэс #взрыв
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное