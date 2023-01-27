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Политика
27 января 2023  00:01

«Росэнергоатом» опроверг сообщения о мощных взрывах на ЗАЭС

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Эксперты МАГАТЭ слышали не взрывы в районе Запорожской АЭС, а звуки артиллерийской дуэли значительно дальше. Об этом заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа, опровергнув заявление Международного агентства по атомной энергии.

«В этот период работала артиллерия, но на значительном удалении. Никаких взрывов не было ни на территории атомной станции, ни около нее», — приводит его слова ТАСС.

Карчаа полагает, что МАГАТЭ преднамеренно распространило данную информацию, чтобы дискредитировать Россию, якобы она не способна обеспечить безопасность станции.

«Ничем иным как провокацией я не могу это назвать, — уверен он. — Прежде чем выдавать такую информацию, ее нужно проверить, установить, а не на слух полагаться».

Ранее эксперты МАГАТЭ заявили, что услышали серию мощных взрывов в районе ЗАЭС.

#аэс #взрывы
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