Росавиация в очередной раз продлила ограничение полетов в аэропорты юга России

В южной и центральной части России опять продлен режим временного ограничения полетов — на этот раз до 3 ноября. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.

«Режим <…> продлен до 3 ноября 2022 года[,] 3,45 по московскому времени», — сказано в сообщении ведомства.

Таким образом, закрытыми для полетов гражданской авиации остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Курска, Краснодара, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Все остальные воздушные гавани РФ работают штатно. Авиаперевозчикам в Росавиации советуют использовать альтернативные маршруты, проходящие через Волгоград, Сочи, Ставрополь, Минеральные Воды и Москву.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля текущего года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Режим временного ограничения полетов гражданской авиации на части территории страны был установлен сразу после начала боевых действий.

На прошлой неделе глава государства ввел военное положение в четырех присоединенных к РФ регионах и установил режим базовой готовности во всех регионах за пределами центра и юга страны, включая Татарстан.