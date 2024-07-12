Уголовное дело возбуждено после авиакатастрофы в Камском Устье

Татарская транспортная прокуратура инициировала уголовное дело против жителя Казани после авиакатастрофы, унесшей жизни трех человек. Подозреваемый обвиняется в организации небезопасных пассажирских перевозок на легкомоторном самолете, сообщили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что 10 июля 2024 года в поселке Камское Устье Республики Татарстан произошло крушение самолета Cessna-172C. В результате инцидента погибли два пассажира и пилот, еще один пассажир находится в критическом состоянии в больнице.

Следствие установило, что обвиняемый организовал коммерческие полеты без соблюдения необходимых требований безопасности. На основании материалов, предоставленных прокуратурой, возбуждено уголовное дело. Эта статья предусматривает ответственность за оказание услуг, не соответствующих стандартам безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.