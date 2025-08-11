Росавиация сняла временные ограничения в аэропорту Казани

Росавиация объявила о снятии ограничений на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Казани. Информация появилась в телеграм-канале ведомства.

Напомним, режим беспилотной опасности ввели в республике сегодня в 3:52 по московскому времени. Позднее, в 13:38, в аэропорту Казани ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры были приняты для обеспечения безопасности полетов.

В воскресенье, 10 августа, в Татарстане дважды вводился режим «Беспилотная опасность». Первый раз за сутки ограничения ввели в 05:43, а сняты они были спустя три часа. Второй раз аналогичные меры были приняты в 14:40 и действовали до 19:50.