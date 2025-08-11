В аэропорту Казани ввели временные ограничения из-за опасности атаки БПЛА

В казанском аэропорту в 13:38 ввели временные ограничение на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорту также действует режим «Ковер». Об этом сообщили в официальном приложении МЧС.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Напомним, что с раннего утра в Татарстане действует режим «Беспилотная опасность».

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет.