news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 11 августа 2025 13:41

В аэропорту Казани ввели временные ограничения из-за опасности атаки БПЛА

Читайте нас в
Телеграм

В казанском аэропорту в 13:38 ввели временные ограничение на прием и выпуск воздушных судов. В аэропорту также действует режим «Ковер». Об этом сообщили в официальном приложении МЧС.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Напомним, что с раннего утра в Татарстане действует режим «Беспилотная опасность».

Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Татарстане снова объявили беспилотную опасность

В Татарстане снова объявили беспилотную опасность

10 августа 2025
Чай с хазратом: «Стоит ли испытывать такую боль, чтобы иметь такие кудри?»

Чай с хазратом: «Стоит ли испытывать такую боль, чтобы иметь такие кудри?»

10 августа 2025