В Татарстане отменили опасность атаки беспилотников

В Татарстане отменили режим беспилотной опасности — он действовал с 14:40 по московскому времени. Сообщение об этом появилось в официальном приложении МЧС РФ.

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ снят», — говорится в сообщении ведомства.

В последний раз о беспилотной опасности в республике сообщали утром – его отменили спустя три часа.

Напомним, накануне в РТ также действовал данный режим. Кроме того, в Минобороны сообщили, что над территорией республики были сбиты три беспилотника.