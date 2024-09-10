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Росавиация сняла временные ограничения на работу аэропорта Казани
Ограничения на взлет и посадку самолетов в казанском аэропорту сняты. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
«С 09:00 ограничения на работу аэропорта "Казань" сняты. Международный аэропорт "Казань" имени Тукая принимает и отправляет авиарейсы», – указано в сообщении.
В период действия временных ограничений на запасные аэродромы «ушли» два рейса: один – в Самару (Курумоч), один – в Нижнекамск (Бегишево).
Воздушная гавань временно не принимала и не отправляла авиарейсы с 7 часов утра. Как сообщают в Росавиации, временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Кроме того, ограничения вводились и в столичных аэропортах – Внуково, Домодедово и Жуковский. В 07:58 (мск) ограничения были сняты.
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