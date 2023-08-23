Губернатор Тверской области взял на контроль ситуацию с крушением бизнес-джета Пригожина

Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением бизнес-джета Пригожина на территории региона, сообщает РИА Новости.

Как сообщили агентству в Росавиации, в Тверской области было начато расследование катастрофы. Среди пассажиров значились имя и фамилия Евгения Пригожина.

Ранее «Татар-информ» опубликовал кадры крушения самолета в Тверской области. Разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Петербург.