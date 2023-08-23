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Происшествия 23 августа 2023 20:31

Губернатор Тверской области взял на контроль ситуацию с крушением бизнес-джета Пригожина

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя взял на контроль ситуацию с крушением бизнес-джета Пригожина на территории региона, сообщает РИА Новости.

Как сообщили агентству в Росавиации, в Тверской области было начато расследование катастрофы. Среди пассажиров значились имя и фамилия Евгения Пригожина.

Ранее «Татар-информ» опубликовал кадры крушения самолета в Тверской области. Разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Петербург.

#чвк вагнер #упал самолет
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