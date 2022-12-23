Роман Шайхутдинов исполнит три желания ребят из Татарстана

Детская кухня, зимний комбинезон и поездка на гоночной машине — такие желания попались в трех новогодних шарах, которые снял с «Елки желаний» вице-премьер РТ Роман Шайхутдинов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РТ.

Первое из желаний принадлежит трехлетней Ксении Пучневой из Елабужского района, второе — ее ровеснику Мухаммету Арсаеву из Арского. А прокатиться на спортивной машине мечтает 17-летний Илья Федотов из Чистополя.

Вице-премьер пообещал, что исполнит все три желания, попавшихся ему.

Напомним, что участником акции уже стал Президент Татарстана Рустам Минниханов — он исполнит мечты двух детей из Казани.

Накануне к акции присоединился Президент России Владимир Путин, который поможет мальчику из Запорожья посетить Крым и побывать в доме Деда Мороза.

«Елка желаний» инициирована Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне «#Мы вместе». В этом году она проводится уже в четвертый раз. «Елка желаний» дает возможность исполнить мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья, ребят из малообеспеченных семей и детей-сирот.