Минниханов исполнит новогодние желания двух казанских школьников

Президент Татарстана Рустам Минниханов исполнит новогодние желания двух юных казанцев. Сегодня утром он принял участие в благотворительной акции «Елка желаний».

«[Президент РТ] снял с елки открытки с желаниями детей. Так, школьник из Казани мечтает побывать на детском радио, а другой юный казанец мечтает об умной колонке», – уточнили в пресс-службе руководителя республики.

В своем телеграм-канале Рустам Минниханов пригласил татарстанцев также поучаствовать в ежегодном проекте, который реализуется по всей стране с 2018-го. За четыре года проведения было исполнено порядка 60 тысяч новогодних желаний. Ранее сообщалось, что Президент России Владимир Путин примет участие во всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».