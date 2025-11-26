Роман Кинга «Оно» сняли с продажи из-за жалоб на пропаганду ЛГБТ*

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Издательство «АСТ» отозвало тираж романа «Оно» классика американской фантастики Стивена Кинга из-за жалоб на изображение в книге отношений, которые могут быть расценены как ЛГБТ*. Об этом рассказала генеральный директор «АСТ» Татьяна Горская, передает ТАСС.

«Было обращение, и Российский книжный союз провел предварительную экспертизу. На что были жалобы? Несоответствие текущему законодательству», – заявила руководитель издательства.

Горская уточнила, что вышедший в оригинале в 1986 году роман издается в России уже не первое десятилетие – и никто не изучал его детально (на предмет наличия пропаганды ЛГБТ* – прим. Т-и). Теперь же издательство проводит собственную экспертизу произведения.

По мнению собеседницы агентства, сейчас, «к <…> счастью», появляется возможность использовать большие языковые модели для проверки изданных книг, причем соответствующие технологии «АСТ» начало использовать «буквально на днях».

«Хотя в конечном счете, безусловно, итоги проверки подводит живой человек – эксперт», – заверила она.

По результатам экспертизы издательство примет решение о маркировке романа «Оно» в соответствии с законодательством России. Если же будут обнаружены «какие-то серьезные, неприемлемые несоответствия», придется обратиться «к правообладателю напрямую с просьбой разрешить редактирование текста», добавила Горская.

*Экстремистская организация, запрещенная в России. В конце ноября 2023 года такое решение принял Верховный суд РФ, сочтя соответствующее явление «международным общественным движением».