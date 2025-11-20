СМИ: В России начали изымать из продажи роман Кинга «Оно»

Российские маркетплейсы и книжные магазины начали снимать с продажи роман классика американской фантастики Стивена Кинга «Оно». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее ряд СМИ сообщил, что издания романа на русском языке почти невозможно обнаружить в Ozon и Wildberries, хотя на английском книгу еще можно найти. Кроме того, в Новосибирске роман 15 ноября будто бы убрали с полок «в один день по предписанию», о чем со ссылкой на сотрудников магазинов рассказало издание Infopro54.

В пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ заявили, что маркетплейс «строго соблюдает законодательство и не допускает к продаже продукцию, запрещенную на территории РФ, а также правилами площадки».

В компании добавили, что работающий круглосуточно алгоритм позволяет выявлять по описанию и фотографиям в карточке потенциально нарушающие законодательство РФ товары и «незамедлительно» скрывать их.

Опубликованный в 1986 году роман «Оно» рассказывает о борьбе главных героев с монстром, убивающим детей и способным принимать облик, основанный на страхах своих жертв (одним из его обличий является клоун Пеннивайз).