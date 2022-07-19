Первым замруководителя исполкома Нижнекамского района РТ назначен Роман Булатов

Первым заместителем руководителя исполкома Нижнекамского района РТ назначен Роман Булатов. Новое назначение на сессии совета района и города анонсировал заместитель главы Нижнекамского района РТ Александр Умников.

«Роман Фанилевич окончил Современную гуманитарную академию по специальности „Юриспруденция“, Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности РФ по специальности „Юриспруденция“», — сообщил спикер.

До назначения первым заместителем Роман Булатов с 2015 года работал заместителем генерального директора АО «Татэнерго».

«Роман Фанилевич, желаю вам успешной работы на благо нижнекамцев и дальнейшего укрепления социально-экономического благополучия Нижнекамского района», — пожелал Умников.