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Официальная хроника
17 октября 2022  08:14
Эльза Кузнецова

В Нижнекамске назначен новый замглавы исполкома по вопросам мобилизации и ЧС

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Заместителем руководителя исполнительного комитета Нижнекамского района Татарстана по вопросам чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны и антитеррористической деятельности назначен Артур Салахов. Чиновника, знаявшего новый пост, на деловом понедельнике представил глава муниципалитета Рамиль Муллин.

Артур Салахов работает в исполкоме с 2013 года. Он начал свою деятельность ведущим специалистом организационно-кадрового отдела, в в 2016-м был переведен в отдел мобилизационной подготовки. В 2021 году возглавил отдел. 

«Артур Рафафэльевич, перед вами стоят серьезные задачи, тем более в период мобилизации. Я просил бы, эффективно отработать вопросы мобилизации, а также профилактику чрезвычайных ситуаций и вопросов безопасности территории», — заметил Муллин.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на Украине, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. О проведении в стране частичной мобилизации российский лидер объявил 21 сентября. Позднее Президент РТ Рустам Минниханов поручил главам муниципалитетов уделить особое внимание вопросам поддержки семей военнослужащих и мобилизованных.

#нижнекамский район
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